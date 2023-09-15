Manisa İl Emniyet Müdürü Liseleri Ziyaret Etti

Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş, Manisa Lisesi ve Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek idareciler ve öğrencilerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlanması için çalışacaklarını vurguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş, kentteki bazı liseleri ziyaret ederek idareciler ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe emniyet müdürleri ve emniyet personeliyle birlikte Manisa Lisesi ve Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Aktaş, okul müdürleri Mehmet Ziya Çiçek ve Sayın Can ile görüştü.

Öğrencilerle de bir araya gelen Aktaş, yakından ilgilendiği gençlere eğitim ve öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı sunacaklarını vurguladı.

Okul çevresindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, esnaftan öğrenciler için madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli konularda tehlike arz edebilecek şüpheli şahıslarla ilgili her zaman kolluk birimleriyle iletişimde olmalarını istedi.