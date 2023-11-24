Manisa'da Öğretmenler Günü Kutlamaları

Manisa'nın Soma ve Selendi ilçelerinde Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Soma'da anıta çelenk sunulması ve programın devam etmesiyle başlayan etkinliklerde emekli olan öğretmenlere şeref madalyaları verildi. Selendi'de ise çelenk sunma töreni ve programın ardından oratoryo, video gösterisi, şiir okunması ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Manisa'nın Soma ve Selendi ilçelerinde Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Soma'da Cengiz Topel Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonunda devam etti.

Emekli olan öğretmenlere şeref madalyalarının verildiği programda konuşan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Akkaya, büyük minnet duydukları öğretmenlerin insanlarının hayatının her safhasına dokunuşlarının olduğunu belirterek, "Her şeyi öğretebiliyoruz ancak bir öğrencinin gözünden baktığınızda, bir öğretmenin sözü veya bir tebessümü ömür boyu kalıcı oluyor. Öğrencilerin gözünde model olacağınızı düşünüyorum. Kıymetlisiniz, varlığınızla örnek olmaya devam ettiğiniz, nice insanlar yetiştirdiğiniz geleceğe taşıdığınız nice yıllar diliyorum." dedi.

İlçede Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi de izlendi.

Selendi

Selendi'de çelenk sunma töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

???????Programda, oratoryo, hazırlanan video gösterisi, şiir okunması, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve ödüller verildi.

Programa Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan vekili Hikmet Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevancı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.