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Manisa CBÜ Güz Dönemi başladı

Manisa CBÜ Güz Dönemi başladı
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi’nin başlamasıyla birlikte kampüsler yeniden öğrencilerle hareketlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi'nin başlamasıyla birlikte kampüsler yeniden öğrencilerle hareketlendi. Yeni dönemi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de destekleyecek imkanları artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Güz Döneminin başlamasıyla yerleşkeler yeniden öğrencilerle buluştu. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim faaliyetleri başladı.

Öğrencilerin sınıflarda yerlerini aldığı ilk günde, özellikle üniversite yaşamına ilk kez adım atan yeni öğrenciler için kampüs heyecanı yaşandı. Yeni öğrenciler üniversitenin yerleşkelerinde arkadaşlarıyla ve akademik ortamla tanışırken, diğer öğrenciler de yeni akademik yılın ilk dersleriyle eğitim hayatlarına devam etti.

Yeni akademik dönemle birlikte Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri de devam edecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalarını sürdürecek. Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine, yeteneklerini ortaya koymalarına ve üniversite yaşamına aktif olarak katılmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, yeni akademik yılın Üniversite için yeni hedeflerin ve çalışmaların hayata geçirileceği bir dönem olacağını belirterek, "Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de önemsiyoruz. Üniversitemizde öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve üniversite yaşamına aktif olarak katılabilecekleri imkanları artırmaya devam edeceğiz. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarılı ve güzel bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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