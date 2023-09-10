Malatya'da Yeni Eğitim Öğretim Yılında Toplu Taşıma Ücretsiz

Malatya'da yarın açılacak eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir hafta boyunca öğrenci ve öğretmenlere belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.

Malatya'da yarın açılacak eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir hafta öğrenci ve öğretmenlere belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın yeni eğitim öğretim yılının açılacağı belirtilerek, "11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Büyükşehir Belediyemize ait olan toplu taşıma araçlarımız 1 hafta süre ile ücretsiz olacaktır. Tüm eğitim camiasına başarılı bir dönem diliyoruz." ifadesi kullanıldı.