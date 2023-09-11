Malatya'da okul çevreleri ve öğrenci servisleri denetim altında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevreleri ile öğrenci servislerinde denetimlere başladı. Ekipler, okul servis araçlarında alınan tedbirleri kontrol ederken, okul çevrelerinde güvenliği etkileyecek olumsuzluklarla ilgili de denetimler yapıyor.