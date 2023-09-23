Malatya'da İlköğretim Haftası Etkinliği Düzenlendi

Malatya'da Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda öğrenciler şiir okudu ve oyunlar sergiledi. Aksoy, çocuklara başarılar diledi ve hediyeler verdi.

Malatya'da Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla İzollu İlkokulu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler şiir okuyarak, çeşitli oyunlar sergiledi.

Programda konuşan Aksoy, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sınıfları gezerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Aksoy, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, daire amirleri, okul müdürleriyle öğrenci velileri katıldı.