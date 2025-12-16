Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Haberler

Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen 52 yaşındaki beden öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Öğretmen polise verdiği ifadede, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söyledi.

Ankara'da lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SEVGİLİSİNE GÖNDERMEK İSTERKEN HATA YAPTIM"

Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

pipisine kelepce takin...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Son firavun donemi zirveyi gordu.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselim duman:

Hikayeler çağdaş Aydın eşitlik özgürlük epstayn Amerika ab lay loy cehennem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSoner tekin:

doğrudur bizde bazen yanlış gönderiyoruz ama normal mesaj :) adam vursa serbest bırakırlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Ya devletin okumuş cahil öğretmeni. Daha fazla maaş almak için Başşş öğretmen ve uzmannnn öğretmen yaptılar. Yazıklar olsun devletin kanayan yarası ÖĞRETMENLER çok bilmiş cahil kesim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

