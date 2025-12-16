Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen 52 yaşındaki beden öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Öğretmen polise verdiği ifadede, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söyledi.
- Ankara'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni, kız öğrencilerin WhatsApp grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.
- Öğretmen, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken yanlışlıkla öğrencilerin grubuna gönderdiğini ifade etti.
- Öğretmen, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"SEVGİLİSİNE GÖNDERMEK İSTERKEN HATA YAPTIM"
Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.