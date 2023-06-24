Libya'da İlk Türk Üniversiteler Eğitim Forumu Başladı

Libya'da düzenlenen 'İlk Türk Üniversiteler Eğitim Forumu', başkent Trablus'ta başladı. Forumda, Türkiye'den 8 özel üniversitenin eğitim programları ve akademik imkanları Libyalı öğrencilere ve akademisyenlere tanıtılıyor.

Libya'da düzenlenen "İlk Türk Üniversiteler Eğitim Forumu", başkent Trablus'ta başladı.

Libya'dan SunShine Edu adlı eğitim şirketi ile Türkiye'den 8 özel üniversitenin ortak çalışmasıyla düzenlenen forumda, üniversitelerin eğitim programları ile akademik imkanları Libyalı öğrencilere ve akademisyenlere tanıtılıyor.

Üniversitelere kabul şartları, Türkiye'de oturum, eğitim ve akademik imkanlar ve öğrencilerin uzmanlık tercihlerine ilişkin konuların ele alındığı forumda, öğretim üyeleri ve eğitim danışmanları konuşmalar yapıyor.

SunShine Müdürü Useyd Kerimoğlu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin, iki ülke arasında eğitim, akademi, bilimsel araştırma köprüleri kurmak olduğunu söyledi.

Türkiye'den Üsküdar, Altınbaş, Gelişim, Işık, Haliç, Nişantaşı, Doğuş ve Medipol üniversitelerinin katıldığı forum 3 gün sürecek.