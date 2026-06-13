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LGS'ye geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti

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Hatay'da LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından motorize araçlarla sınav merkezlerine yetiştirildi. Kimliğini unutan bir öğrencinin de işlemleri tamamlandı.

Hatay'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Öğrenciler, motorize ekipler tarafından kapılar kapanmadan sınav merkezlerine ulaştırıldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav için Hatay'da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Trafik sıkışıklığı ve yanlış okul bilgisi yüzündense bazı öğrenciler sınav merkezlerine geç kaldılar. Sınav merkezlerine geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Öğrenciler, motorize ekipler tarafından kapılar kapanmadan sınav merkezlerine ulaştırıldılar. Samandağ ilçesinde sınava girecek olan ve kimliğini unuttuğunu söyleyen öğrenci, polis ekipleri tarafından Nüfus Müdürlüğüne götürüldü ve kimlik işlemleri tamamlandı. Kimlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencinin okuluna güvenli şekilde ulaşımı sağlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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