Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri, erişime açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavına ilişkin giriş bilgilerini e-Okul üzerinden erişime açtı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince teslim edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 13 Haziran'da yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran'a kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine 'e-okul.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Galatasaray'da ayrılık! Okan hoca istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı
Uğur Dündar'dan Reha Muhtar için dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken başsağlığı mesajı: Zaten yapayalnızdı