LGS Merkezi Sınavı Sorunsuz Tamamlandı

LGS Merkezi Sınavı Sorunsuz Tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başarıyla gerçekleştirildiğini ve soru-cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, (MEB) Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve soru-cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. 2 oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

SINAV SONUÇLARI 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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