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LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı

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MEB, LGS kapsamındaki birinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için başvurular 17-26 Ağustos'ta komisyonlarca alınacak ve süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Sonuçlara 'https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/' adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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