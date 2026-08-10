LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Sonuçlara 'https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/' adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı