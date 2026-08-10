LGS 1. Nakil Sonuçları Açıklandı
MEB, LGS kapsamındaki birinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için başvurular 17-26 Ağustos'ta komisyonlarca alınacak ve süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Sonuçlara 'https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/' adresinden ulaşılabiliyor.