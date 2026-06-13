Haberler

Antalya'da LGS heyecanı yaşandı

Antalya'da LGS heyecanı yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, Antalya'da öğrenci ve velilerde büyük heyecana yol açtı. Veliler okul önünde beklerken, bir öğrenci telefonunu unutup geri döndü.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da heyecana neden oldu.

Kent genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş sınavı ( Lgs ) başladı. Sınav yerlerine aileleriyle birlikte erken gelen adaylar, yapılan üst aramalarının ardından salonlara geçti. Veliler ise okul önünde sandalyeler ile bekleyişe geçti. Sınav saatinin gelmesinin ardından kapılar kapatıldı.

Sınav stresiyle yanında telefonu getiren bir erkek öğrenci ise telefonu ailesine teslim etmek üzere geri dönüp ardından sınav binasına geri döndü. Tekrar üst aramasından geçirilen genç, sınava giriş yaptı.

Oğlu sınava giren Sultan Bingöl, "İster istemez heyecanlıyız, oğlumu getirdim. Allah bütün çocuklarımıza başarılar versin, iyi yerlere gelirler inşallah"dedi.

Ceylan Biçenay "Çocuğum LGS sınavına girecek, hepimiz çok heyecanlıyız, umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Çok çalışmaları gerekiyor, zor bir maraton. Çalışarak olacağına inanıyorum. Umarım hepsi için çok güzel şeyler olur" şeklinde konuştu.

Torunu sınava giren Yüksel Ekinci Kaya da "Çok sevinçliyim, umutluyum torunum sınava girdiği için. Anneannenin, babaannenin en güzel duyguları bunlardır. Çok emek verdik. İnşallah başarılı olur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan binlerce çalışanı ilgilendiren emsal karar: Mesai dışı eğitim fazla mesai sayıldı

Fazla mesai tartışmasına KDK noktayı koydu
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı