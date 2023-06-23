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LGS'de 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi. Sınava katılım oranı yüzde 82 oldu ve testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi.

562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Eğitim

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