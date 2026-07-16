Ağrı LGS Birincisi Kaymakamdan Ödül Aldı

Geçtiğimiz hafta açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ardından, Ağrı genelinde büyük bir gurur tablosu yaşandı. Sınavda tüm rakiplerini geride bırakarak Ağrı il birincisi olan Patnos Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Işık, başarısını taçlandırmaya devam ediyor.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, il birincisi olan şampiyon öğrenciyi makamında kabul ederek kendisini tebrik etti ve başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Patnos'un ve Ağrı'nın gururu haline gelen Muhammed Yusuf Işık, başarısının sevincini İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile paylaştı. Ziyaret sırasında genç şampiyona ailesi ve okul idarecileri de eşlik etti.

Öğrenciyle yakından ilgilenen ve başarısının sırrını dinleyen Kaymakam Dertlioğlu, Patnos'tan böyle bir başarının çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi."Muhammed Yusuf'un elde ettiği bu başarı, hem ailesi hem okulu hem de tüm Patnos için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Azim ve kararlılıkla çalışmanın karşılığını en güzel şekilde alan evladımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Dertlioğlu, bu başarıda emeği geçen başta öğrencinin ailesi olmak üzere, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğretmenlerine ve idarecilerine de teşekkürlerini iletti. Şampiyon öğrenci Muhammed Yusuf Işık ise desteklerinden dolayı Kaymakam Dertlioğlu'na teşekkür ederek, gelecek hedefleri için daha çok çalışacağının sözünü verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı