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Ağrı LGS Birincisi Kaymakamdan Ödül Aldı

Ağrı LGS Birincisi Kaymakamdan Ödül Aldı
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LGS sonuçlarının açıklanmasıyla Ağrı genelinde sevinç yaşandı. Patnos Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Işık, il birincisi oldu. Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, öğrenciyi makamında kabul ederek tebrik etti ve ödüllendirdi. Kaymakam, başarının aile, okul ve ilçe için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Öğrenci ise desteklerden dolayı teşekkür ederek gelecek hedefleri için çalışacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ardından, Ağrı genelinde büyük bir gurur tablosu yaşandı. Sınavda tüm rakiplerini geride bırakarak Ağrı il birincisi olan Patnos Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Işık, başarısını taçlandırmaya devam ediyor.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, il birincisi olan şampiyon öğrenciyi makamında kabul ederek kendisini tebrik etti ve başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Patnos'un ve Ağrı'nın gururu haline gelen Muhammed Yusuf Işık, başarısının sevincini İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile paylaştı. Ziyaret sırasında genç şampiyona ailesi ve okul idarecileri de eşlik etti.

Öğrenciyle yakından ilgilenen ve başarısının sırrını dinleyen Kaymakam Dertlioğlu, Patnos'tan böyle bir başarının çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi."Muhammed Yusuf'un elde ettiği bu başarı, hem ailesi hem okulu hem de tüm Patnos için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Azim ve kararlılıkla çalışmanın karşılığını en güzel şekilde alan evladımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Dertlioğlu, bu başarıda emeği geçen başta öğrencinin ailesi olmak üzere, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğretmenlerine ve idarecilerine de teşekkürlerini iletti. Şampiyon öğrenci Muhammed Yusuf Işık ise desteklerinden dolayı Kaymakam Dertlioğlu'na teşekkür ederek, gelecek hedefleri için daha çok çalışacağının sözünü verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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