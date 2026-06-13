LGS sınavı sona erdi

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) saat 12.50'de sona erdi. Sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katıldı.

Liseye geçecek 8'inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başladı. Öğrenciler, önce sınavın ilk oturumu olan sözel bölümünü çözüp, 45 dakikalık molanın ardından Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan ikinci oturuma girdi. Sınav 12.50'de sona erdi.

Bu yıl sınav başvurusu sırasında talep eden öğrencilere oturumlar arasındaki molada beslenme paketi dağıtıldı. Öğrencilerin yüzde 91'inin bu uygulamadan faydalanacağı bildirildi. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede 11 merkezde gerçekleştirildi. Özel öğrencilere 20 dakika ek süre verilirken, gerekli durumlarda okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlanacak. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla binaların girişleri ve sınav evraklarının dağıtıldığı alanlara yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Bazı sınav salonlarında da kamera sistemi kullanılacak.

Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirildi.

Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği açıklandı. Sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği de belirtilirken, tercihlere esas kontenjan tablolarının da aynı tarihte yayımlanacağı kaydedildi. Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ise 5 Ağustos'ta ilan edileceği ifade edildi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Elinden geleni yaptı"

Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen Aysel Erdoğan Arslan, "Yoğundu. Yoğun geçti. Elinden geleni yaptı. İnşallah hayırlısı olsun" dedi.

"Çalışan biri tekte yapmıştır diye düşünüyorum"

Sınavdan çıkan Aysima Arslan ise "Ben hiç çalışmadım. Başta çalıştım da biraz. Çalışmadım ama çalışmama rağmen bu kadar iyi bir şey beklediğime göre, millet daha da iyi puanlar alabilir. Çalışan biri tekte yapmıştır diye düşünüyorum. Çok basitti. Ayrancı Anadolu Lisesi'ni düşünüyorum. Sınav heyecanı yoktu aslında, gece stresten uyuyamadım biraz" diye konuştu.

"Dershaneye gitti, kendine de güveniyordu"

Torunu sınava getirdiğini ifade eden Ahmet Ünlü, "İmtihana girdi, bakalım. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Bekliyoruz. İnşallah güzel bir Anadolu lisesi tutturur. Oraya gider. Dershaneye gitti, kendine de güveniyordu. Zaten Balgat'ta oturuyoruz, kısmetimize yakın okulda sınava girdi. Oğlum görevde, onun için ben getirdim. Güzel bir mutluluk" açıklamasında bulundu.

" Lgs'yi bence abartıyorlar, normal deneme sınavlarından farkı yok"

Sayısal bölümün zor ama sözel bölümün kolay olduğunu kaydeden Murat Keskin ise matematikte bayağı zorlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Güzeldi, kolaydı. LGS'yi bence abartıyorlar, normal deneme sınavlarından farkı yok. Bana göre öyle, kişiye göre değişir. Hedeflediğim lisede sınava girdim. Ama çok zor. Olmadı ablamın lisesine gideceğim ama oraya gitmek istemiyorum. Annemi ikna edersem başka okula gideceğim. İyi geçti, kolaydı. Abartıyorlar. Matematik çok zordu. Türkçe'de bir tane tekneli soruda zorlandım. Bir de matematikte zorlandım, başka hiçbir şeyde zorlanmadım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı