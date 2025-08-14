LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarını erişime açtı. 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için başvurular alınacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1'inci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları, 'meb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı. 2'nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.