Ladik Müftüsü Faruk Uslu, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Ladik Müftüsü Faruk Uslu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Uslu, açılan kursların dini eğitim almak için büyük fırsat oluşturduğunu belirterek, kursların sadece dini eğitim değil, ahlaklı nesil yetiştirmek için de değerli olduğunu söyledi. İlçe merkezi ve mahallelerde 61 kurs açtıklarını, bu kurslarda 914 çocuğun eğitim gördüğünü dile getiren Uslu, ayrıca Hamit ve Bolat mahallelerinde 200 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığına işaret etti. Uslu, kurslarda Kur'an-ı Kerim ve meali, itikat, ibadet, ahlak ve hayatın normal akışındaki davranışların öğretildiğini kaydetti. Ziyarette şube müdürü Celal Tarhan ile murakıb Kani Erçin de bulundu.

Ladik Müftüsü Faruk Uslu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Uslu, açılan kursların dini eğitim almak için büyük fırsat oluşturduğunu belirterek, kursların sadece dini eğitim değil, ahlaklı nesil yetiştirmek için de değerli olduğunu söyledi.

İlçe merkezi ve mahallelerde 61 kurs açtıklarını, bu kurslarda 914 çocuğun eğitim gördüğünü dile getiren Uslu, ayrıca Hamit ve Bolat mahallelerinde 200 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığına işaret etti.

Uslu, kurslarda Kur'an-ı Kerim ve meali, itikat, ibadet, ahlak ve hayatın normal akışındaki davranışların öğretildiğini kaydetti.

Ziyarette şube müdürü Celal Tarhan ile murakıb Kani Erçin de bulundu.