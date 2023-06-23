Kuzey Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, üniversitenin farklı bölümlerinden 2022-2023 öğrenim yılında mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı.

İBU kampüsünde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Lloga, Sağlık Bakanı Fatmir Mexhiti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu'nun yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök, buradaki konuşmasında, eğitime yatırım yapan ülkelerin, sosyal ve ekonomik kalkınmada fark yaratan ülkeler olduğunu ifade ederek "Bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Makedonya'nın yanında duran Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yüksek öğretim alanında da desteğini ortaya koymuş, bu modern üniversitenin kurulmasını sağlamıştır. Uluslararası Balkan Üniversitesi övgüye değer çok sayıda işler başarmıştır. Üstlendiği sorumluluğun bilinci içerisinde geleceğimizin teminatı gençlere aydınlık bir pencere açmıştır." dedi.

İBU Yönetim Kurulu Başkanı Özdil de iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir girişim olarak kurulan İBU'nun, mevcut bölümler dışında yeni fakülte ve bölümlerin kurulmasıyla yoluna daha geniş yelpazede devam ettiğini belirterek "Bugün lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinizi temsilen mezuniyet diplomalarınızı alacaksınız. Ancak bugün eğitiminizin son günü olmayacaktır. Çünkü eğitim bitmeyen bir süreç ve hayat boyu sürecek bir eylemdir. Çünkü eğitim, mesleki alandaki bir rehberlik süreci olmanın çok daha ötesinde bir insan yetiştirme sürecidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Erdem de İBU'nun bölgenin bir lokomotifi olduğunu dile getirerek "Vakıf üniversitesi kimliği ile kar odaklı değil kaliteyi önceleyen bir üniversite olarak Kuzey Makedonya'da hem bilimsel hem de toplumsal etkisini giderek artırmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası Balkan Üniversitesi, gerçek anlamda uluslararası bir üniversitedir. Bu kampüs, farklı milletlerden, kültürlerden, dinlerden ve geleneklerden öğrenciler ve personel için bir buluşma noktası olup Balkan bölgesi halklarını burada Üsküp'te, Türkiye, Avrupa ve dünya ile buluşturuyor." diye konuştu.

Öte yandan, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga, "Sevgili öğrenciler, hayatınızın en güzel dönemindesiniz. Bu dönemde resmen yeni bir sayfa açmaya başlıyorsunuz. Bu dönem zarfında bir dizi zorlukla karşılaşacaksınız. Birçok iniş çıkışınız olacak. Ancak şunu unutmayın; en büyük başarılar, en son başarıların sonucudur. Aklınızı rasyonel bir şekilde kullanın ve sabırlı olun. Mezuniyet bir son değil, yeni bir hayat ve zorlukların başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Mexhiti de "Sürekli okuyarak, kendinize yatırım yaparak, beceriler geliştirerek ve yeni tecrübeler edinerek, iş gücü piyasasında rekabetçi olabilir ve mesleki hayatınızda olabildiğince daha başarılı olabilirsiniz." dedi.

Törende, üstün başarı gösteren öğrenciler takdirname aldı.

Ayrıca törende, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da mesajı okundu.