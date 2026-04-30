Kuzey Ege'nin 'İklim Elçileri' yarıştı

"Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında düzenlenen İklim Münazarası Bölge Finali, Edremit'te gerçekleştirildi. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'ten gelen öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmada, Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi ipi göğüsleyerek il finaline yükseldi.

Balıkesir'in körfez ilçelerinde çevre bilincini artırmak ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki fikirlerini savunmalarına imkan tanımak amacıyla düzenlenen "İklim Münazarası" bölge finali büyük bir heyecana sahne oldu. Edremit Remzi Molvalıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinden gelen temsilci okullar katıldı. Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış Çevik başkanlığında yürütülen organizasyonda, öğrenciler geleceğin çevresel sorunlarına yönelik çözüm önerilerini akademik bir dille savundu.

Münazaranın seçici kurulunda bölgenin deneyimli eğitimcileri yer aldı. Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Aysun Canbay, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cevahir Çivrilli ve Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yalçın Kalem'den oluşan jüri heyeti, öğrencilerin ikna kabiliyeti, konuya hakimiyeti ve topluluk önünde konuşma becerilerini titizlikle değerlendirdi. Karşılıklı tezlerin savunulduğu, yüksek enerjili geçen oturumların sonunda Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bırakarak Balıkesir il finalinde bölgeyi temsil etme hakkını kazandı.

Program sonunda bir değerlendirme yapan yetkililer, bu tür etkinliklerin sadece bir yarışma değil, aynı zamanda gençlerin "Yeşil Vatan" bilincini içselleştirmesi adına kritik bir adım olduğunu vurguladı. Öğrencilerin sergilediği performansın umut verici olduğu belirtilirken, bölgeyi temsil edecek olan Burhaniye ekibine il finalinde başarılar dilediler. Organizasyon, emek veren öğretmenlere teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

