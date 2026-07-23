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Vali Musa Işın, LGS Türkiye birincilerini ağırladı

Vali Musa Işın, LGS Türkiye birincilerini ağırladı
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Kütahya Valisi Musa Işın, LGS 2026'da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan dört öğrenciyi makamında kabul etti, tebrik ederek başarının disiplinli çalışma ve azmin sonucu olduğunu vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) 2026 kapsamında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan dört başarılı öğrenciyi makamında kabul etti. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Vali Işın, elde edilen başarının disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Lgs 2026'da tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birinciliği elde eden Emir Kağan Çakır, Azra Kartal, Zeynep Sude Eriş ve Ahmet Hasan Dal, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından Valilik makamında ağırlandı.

Gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile öğrencilerin okul müdürleri de katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilendi

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Musa Işın, gösterdikleri üstün başarıdan dolayı her birini ayrı ayrı tebrik etti. LGS gibi önemli bir sınavda Türkiye birinciliği elde etmenin büyük bir emek ve özveri gerektirdiğini belirten Işın, öğrencilerin bu başarısıyla hem ailelerini hem de Kütahya'yı gururlandırdığını ifade etti.

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Vali Işın, disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla elde edilen bu sonucun diğer öğrencilere de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Ailelere ve öğretmenlere teşekkür

Öğrencilerin başarısında ailelerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin önemli payı bulunduğunu belirten Vali Musa Işın, çocukların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitimin bireyin ve toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu ifade eden Işın, başarılı öğrencilerin ilerleyen eğitim hayatlarında da önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirterek kendilerine başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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