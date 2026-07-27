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Kütahya'da ÇOGEP-2026 Projeleriyle Çocuk ve Gençlere Yönelik Çini ve Oyuncak Kursları Düzenleniyor

Kütahya'da ÇOGEP-2026 Projeleriyle Çocuk ve Gençlere Yönelik Çini ve Oyuncak Kursları Düzenleniyor
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2026 projeleri kapsamında çocuk ve gençlere yönelik Tahrirci Çini Kursu ile Oyuncak Yapımı Kursu düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2026 projeleri kapsamında çocuk ve gençlere yönelik Tahrirci Çini Kursu ile Oyuncak Yapımı Kursu düzenlendi.

"Bir İlmek Umut, Bir Oyuncak Mutluluk Olsun" sloganıyla yürütülen ÇOGEP-2026 "Hayallerine Emniyetle Birlikte Adım At" Projesi ile "Çiniyle Kültürümüze, Gençlerle Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz" sloganlı "Adımlarımız Birlikte, Geleceğimiz Güvende" Projesi kapsamında gerçekleştirilen kurslarla çocuk ve gençlerin kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında düzenlenen Tahrirci Çini Kursu ile Türk çini sanatının yeni nesillere aktarılması, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine destek olunması amaçlanıyor.

Oyuncak Yapımı Kursu ise çocuk ve gençlerde el sanatlarına ve oluşturucu üretime yönelik ilginin artırılması, girişimcilik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, meslek edinmelerine katkı sağlanması ve ihtiyaç halinde kendi emekleriyle gelir elde ederek ekonomik hayata katılmalarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kursları, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'in eşi ve Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir ziyaret etti. Ziyarette kursiyer çocuk ve gençlerle bir araya gelinerek yürütülen çalışmalar incelendi. Katılımcılarla geleneksel sanatlara olan ilgilerinin artırılması, kursların işleyişi ve faaliyetlere ilişkin görüş ve değerlendirmeleri üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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