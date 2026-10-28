Kütahya Pazarlar'da jandarma personeline evlilik kredisi ve koruyucu aile anlatıldı

Kütahya Pazarlar'da jandarma personeline evlilik kredisi ve koruyucu aile anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi, Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeline bilgilendirme düzenledi. Personele evlilik kredisi, koruyucu aile hizmetleri ve aile içi şiddetle mücadele anlatıldı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında Evlilik Kredisi, Koruyucu Aile Hizmetleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında personele bilgi verildi. Evlilik kredisi başvuru süreçlerinin ele alındığı bilgilendirmede, koruyucu aile hizmetlerinin kapsamı ve önemi anlatılırken aile içi şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.