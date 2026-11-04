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Kütahya Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi

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Kütahya Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi
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Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında uyuşturucu bağımlılığı semineri düzenledi. Seminerde erken belirtiler, aile içi iletişim ve çocukları zararlı alışkanlıklardan korumada ailelerin sorumlulukları anlatıldı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen seminerde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, erken belirtilerin fark edilmesi ve ailelerin çocukları korumadaki rolü anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından kursiyerlere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, bağımlılığın erken belirtilerinin fark edilmesi, aile içi iletişimin önemi ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasında ailelerin üstlenebileceği sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen seminerde, bilinçli ailelerin sağlıklı nesillerin yetişmesindeki önemine vurgu yapıldı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, seminere katkı sunanlara ve katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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