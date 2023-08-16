Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Fahri Doktora Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla fahri doktora ünvanına layık görülen Türkolog ve Çevirmen Edit Tasndi ve iş insanı İsmet Güral için fahri doktora takdim töreni düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosu'nun aldığı kararla fahri doktora ünvanına layık görülen Türkolog ve Çevirmen Edit Tasndi ve iş insanı İsmet Güral için fahri doktora takdim töreni düzenlendi.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç'ın müzik konseriyle başlayan törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye ve Macaristan ilişkilerine önemli katkılar sunan Edit Tasndi ve İsmet Güral'a DPÜ adına fahri doktora ünvanı sunacak olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduğunu ifade ederek, " Kütahya, Macar halkı ve kültürüne hiç de yabancı olmayan bir şehirdir. Kütahya, ilk Macar cumhurbaşkanı Lajos Kossuth'u misafir etmiştir. Macarların anayasa taslağı bugün şehrimizde bulunan ve Macar Evi dediğimiz konutta kaleme alınmıştır. Kossuth'un şehrimizde bulunduğu 1850-1851 dönemi Macar Türkolojisinin kurucusu olan rmin Vmbéry'nin de İstanbul'da yaşadığı zamana oldukça yakındır. Vmbéry'nin bir süre sonra Macaristan'da kuracağı Türkoloji, bu alanda dünyanın ilk örneklerinden biri olmuş ve farklı ülkelerin Türkoloji çalışmalarına da yön vermiştir. Bu sayede Bekir Çobanzade, Hamit Zübeyr Koşay, Hasan Eren, İbrahim Kafesoğlu ve Şerif Baştav gibi Türkologları da yetiştirmiştir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye davet edilen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sırasıyla Edit Tasndi ve İsmet Güral'a doktora cübbelerini giydirdi ve fahri doktora belgelerini takdim etti.

Takdimin ardından Tasndi ve Güral, kendilerini fahri doktora ünvanına layık bulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu'nun üyelerine teşekkür ettikleri birer konuşma yaptılar.

Tören, hediye sunumları ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA