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Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı

Kütahya'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sonuçlandı
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Kütahya'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda erkeklerde Hüseyin Salih Özkaya, kızlarda Sevde Öztürk birinci oldu. Birinciler, il genelindeki yarışmada merkez ilçeyi temsil edecek.

Kütahya'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmada erkeklerde Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Hüseyin Salih Özkaya, kızlarda ise Hayme Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Sevde Öztürk birinci oldu.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve hafızlık eğitimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, Kütahya merkez ilçede gerçekleştirildi. Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin katıldığı yarışmada öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma alanındaki bilgi ve becerilerini sergiledi.

Yarışma sonunda erkekler kategorisinde Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi Hüseyin Salih Özkaya, kızlar kategorisinde ise Hayme Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Sevde Öztürk birinci oldu.

Birincilik elde eden öğrenciler, Kütahya genelinde gerçekleştirilecek Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda Kütahya merkez ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan Kur'an kursu öğreticileri ile kendilerine destek veren ailelere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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