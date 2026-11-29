Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 126 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende öğrenciler, uzun ve emek isteyen eğitim sürecinin ardından hafızlık belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Hafızlık İcazet Merasimi'ne Kütahya Valisi Musa Işın, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığı, aynı zamanda dini ve ahlaki değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

"Bu milletin çocukları imanla geleceği inşa edebilir"

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, genç nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocukların kendi dinlerini öğrenmelerinin ve inanç değerleriyle yetişmelerinin toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Işın, "Bu milletin çocukları kendi dinlerini öğrenmeden kendi ülkelerine sahip çıkamazlar. Kendi annelerine, babalarına saygı gösteremezler. Bu milletin çocukları ancak imanla, Kur'an'la, İslam'la yaşayarak bu ülkenin geleceğini inşa edebilirler" ifadelerini kullandı.

İslamiyet'in ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de değinen Vali Işın, bir milleti ayakta tutan en önemli unsurların inanç, gelenek ve milli şuur olduğunu dile getirdi. Işın, "Bizi biz yapan inancımızdır, imanımızdır, İslam'dır, geleneklerimizdir, göreneklerimizdir. Bu milletin iki şeye ihtiyacı var. Birincisi, milli şuurunu sürekli diri tutmaktır. İkincisi de imanını ve inancını diri tutmaktır. Bu ikisini kaybettiğimiz takdirde istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmekte zorlanırız" diye konuştu.

Kütahya'da 534 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ise konuşmasında kentte sürdürülen hafızlık eğitimlerine ilişkin bilgi verdi.

İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında kız ve erkek öğrencilerin hafızlık eğitimlerine devam ettiğini belirten İzmirli, mevcut öğrenci sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. İzmirli, "Bugün Kütahya'ya bağlı hafızlık Kur'an kurslarımızda 177 kız, 166 erkek olmak üzere toplam 343 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle yürütülen hafızlık proje okullarımızda 191 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir" dedi.

Hafızlığın büyük bir emek ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan İzmirli, icazet alan öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Hafızların yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle yetinmemesi gerektiğini ifade eden İzmirli, "Sadece güzel okumak ve ezberlemekle kalmayacak, Kur'an'ın mesajlarını anlayacak ve ahlakını hayatınıza yansıtarak yaşayacaksınız. Hıfzınızı asla unutmayacak, kalbinize nakşettiğiniz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Hafızlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz"

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek de törende yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Hafızların ortaya koyduğu başarının takdir edilmesi gerektiğini dile getiren İyişenyürek, bu süreçte öğrencilerin gösterdiği gayretin ve fedakarlığın önemine dikkat çekti. İyişenyürek, "Ortada bir marifet, bir başarı, gurur duyulması ve alkışlanması gereken bir tablo var. Bizlere bu sevinci yaşatan hafızlarımız var. Onlara ne kadar önemli bir iş yaptıklarını hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

126 öğrenciye icazet belgeleri verildi

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi.

Belgelerini alan öğrenciler, aileleri ve eğitimcileriyle birlikte büyük sevinç yaşarken, tören hafızların bu anlamlı başarısının kutlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı