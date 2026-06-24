Haberler

Görme engelli öğrencilerin üniversite yolculuğuna büyük destek

Görme engelli öğrencilerin üniversite yolculuğuna büyük destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Altı Nokta Körler Derneği bünyesindeki AGEM Akademi, 30 görme engelli öğrenciyi 9 ay süren eğitim programıyla üniversite sınavına hazırladı. Projede 22 öğretmen ve 75 gönüllü okuyucu görev aldı.

Kütahya'da, Altı Nokta Körler Derneği Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren AGEM Akademi platformu, görme engelli öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecine önemli katkı sağladı. Yaklaşık 9 ay süren eğitim programında 30 görme engelli öğrenci, öğretmenler ve gönüllü okuyucuların desteğiyle sınava hazırlandı.

15 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanan proje kapsamında, 22 öğretmen ve 75 gönüllü okuyucu görev aldı. Öğrencilerin sınav hazırlıklarını desteklemek amacıyla süreç boyunca toplam 16 deneme sınavı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında gönüllü okuyucu olarak görev yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine teşekkür belgeleri, Altı Nokta Körler Derneği Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış tarafından takdim edildi. İsmail Barış yaptığı açıklamada, projenin görme engelli öğrencilerin eğitim hayatları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programda konuşan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, "Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu projenin bir parçası olmaktan ve görme engelli öğrencilerimize bu şekilde bir katkı sağlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz" diyerek duygularını dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Başar da üniversite olarak toplumsal fayda sağlayan projelerde yer almayı önemsediklerini belirterek, benzer çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Projede emeği geçen AGEM Akademi yönetimi, öğretmenler, gönüllü okuyucular ve destek veren kurum temsilcilerine teşekkür edilirken, görme engelli öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar
Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler

Trump'ın planlarını altüst eden karar! İlk tepkisi hayli sert oldu
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı