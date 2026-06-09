Haberler

Kütahya'da çocuklara motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitimi

Kütahya'da çocuklara motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nün ÇOGEP-2026 Projesi kapsamında çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2026 "Adımlarımız Birlikte, Geleceğimiz Güvende" Projesi kapsamında çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitimi programı düzenlendi.

Çocukların olumlu yaşam becerileri kazanmalarını desteklemek, toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve suça yönelme risklerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençler hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli bir gün geçirdi.

Emniyet Müdürü Osman Elbir çocuklarla bir araya geldi

Programın ilk bölümünde düzenlenen motivasyon kahvaltısına Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de katıldı. Çocuklarla samimi bir ortamda sohbet eden Elbir, eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Polis ile çocuklar arasındaki güven ilişkisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Elbir, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için gerçekleştirilen sosyal projelerin büyük değer taşıdığını ifade etti. Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Motivasyon kahvaltısının ardından öğrenciler, Kütahya Doğa Binicilik Kulübü Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen at biniciliği eğitimine katıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atlarla tanışma ve binicilik konusunda temel bilgiler edinme fırsatı buldu.

Hem eğlenceli hem de öğretici geçen etkinlik sayesinde gençler, doğayla iç içe vakit geçirirken özgüven, disiplin ve sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik deneyimler yaşadı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen ÇOGEP-2026 "Adımlarımız Birlikte, Geleceğimiz Güvende" Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür sosyal faaliyetlerin, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunarken polis-halk ilişkilerinin güçlenmesine de önemli destek sağladığı belirtildi.

Proje kapsamında yıl boyunca gençlere yönelik farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

Meclis'te alarm! Kalabalık her geçen dakika artıyor
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Gizemli cinayet için 10 yıl sonra düğmeye basıldı! Art arda gözaltılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'yi sarsan olay! Genç kıza alt geçitte tecavüz girişimi

Genç kız alt geçitte kabusu yaşadı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı