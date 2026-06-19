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Öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle atık ipler rengârenk oyuncaklara dönüştü

Öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle atık ipler rengârenk oyuncaklara dönüştü
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Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle atık iplerden oyuncak yapıldı. Geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyen projede hazırlanan oyuncaklar Parmakören Ana Sınıfı öğrencilerine ulaştırıldı.

Kütahya Merkez Ahteri İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci, veli ve öğretmen iş birliğiyle anlamlı bir geri dönüşüm projesi hayata geçirildi.

Atık ipler, el emeğiyle rengarenk oyuncaklara dönüştürülerek hem çevre bilincine katkı sağlandı hem de paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Hazırlanan çalışma kapsamında geri dönüşüm farkındalığını artırmayı amaçlayan okul ailesi, el emeğiyle hazırlanan oyuncakları Parmakören Ana Sınıfı öğrencilerine ulaştırdı. Minik öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm, projeye ayrı bir anlam kattı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, birlikte üretmenin ve dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmanın önemine dikkat çekerek, geleceğe değer katacak sosyal ve çevresel çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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