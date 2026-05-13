Kuşadası'nda okul güvenliği için yeni dönem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Nermin Metin Akar Ortaokulu'nda, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen kartlı turnike sistemiyle öğrencilerin giriş ve çıkışları artık kontrol altında tutulacak.

Yeni sistem sayesinde öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri anlık olarak kayıt altına alınırken, veliler de cep telefonlarına indirilen uygulama üzerinden çocuklarının okula giriş-çıkış bilgilerini takip edebilecek. Ayrıca velilere kısa mesaj yoluyla da bilgilendirme gönderilecek.

Okul Müdürü Adnan Çam, uygulamanın öğrenci ve veli güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çam, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı aldıklarını ifade ederek, "2024 Temmuz ayında Nermin Metin Akar Ortaokulu'na göreve başladığım günden beri bu sistem hayalimdi. Özellikle öğle aralarında güvenlik görevlisinin bulunmadığı zamanlarda öğrencilerimizin risk altında olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle velilerimizle birlikte harekete geçtik" dedi.

Turnike sistemiyle ilgili yaklaşık 3 hafta önce sınıflardan seçilen gönüllü velilerle toplantı yaptıklarını belirten Çam, kısa sürede kartlı sisteme geçtiklerini söyledi. Sistemin sadece başlangıç olduğunu vurgulayan Çam, ilerleyen süreçte daha kapsamlı güvenlik önlemlerinin de planlandığını belirterek, "Sadece turnike sistemi yeterli değil. İleride farklı güvenlik önlemleri için de çalışmalarımız olacak. Hedefimiz okulumuza X-Ray sistemini de kazandırmak" dedi.

Tamamen velilerin fedakarlıkları ve okul aile birliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen projeye destek veren herkese teşekkür eden Çam, okulun hayırseverleri Ali Metin Akar ve Nermin Akar'a da ayrıca teşekkür etti. Velilerle güçlü bir güven bağı kurduklarını ifade eden Çam, "Ben velilerime son derece güveniyorum. Onların da bana güvendiklerine inanıyorum" diye konuştu. - AYDIN

