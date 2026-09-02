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Kuşadası'na 240 Öğrenci Kapasiteli Yeni Anaokulu

Kuşadası'na 240 Öğrenci Kapasiteli Yeni Anaokulu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayırsever Naci Aktürk tarafından yaptırılacak 12 sınıflı ve 240 öğrenci kapasiteli Şefika Yeliz Aktürk Anaokulu için protokol imzalandı. Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleşen projeyle modern bir eğitim ortamı sunulması ve ilçenin okul ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine hayırsever desteğiyle 12 sınıflı ve 240 öğrenci kapasiteli olarak yapılacak olan Şefika Yeliz Aktürk Anaokulu için protokol imzalandı.

Aydın Valiliği koordinesinde hayata geçirilecek proje kapsamında Kuşadası'na önemli bir eğitim yatırımı daha kazandırılması planlanıyor. Hayırsever Naci Aktürk tarafından yaptırılacak 12 sınıflı Şefika Yeliz Aktürk Anaokulu, tamamlandığında 240 öğrenciye eğitim imkanı sunacak. Okulun yapım protokolü, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve hayırsever Naci Aktürk tarafından imzalandı. Eğitim hayatına ilk adımlarını atacak çocuklara modern bir eğitim ortamı sunması hedeflenen yeni anaokulunun, Kuşadası'nın okul ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Protokolün imzalanmasının ardından Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yatırımı Kuşadası'na kazandıran Naci Aktürk ailesine teşekkür edilerek, yeni anaokulunun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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