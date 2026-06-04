Aydın'da, Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Din Ahlak ve Değerler Alanı" Ortaokul ve Lise seçmeli derslerinden, Kur'anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Aydın'da, A. Menderes AİHL ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 11 ilden 19 öğrencinin katıldığı yarışmaya, il protokolü, eğitimciler, öğrenci ve velileri katıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Ortaokul ve Lise Erkek Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışma, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde tilavet etmek için sergiledikleri performanslara sahne oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in açılış konuşması ile devam etti.

Yiğit konuşmasında, "Bugün, Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedasının gönüllerimizde yankı bulduğu, kalplerimizi huzurla dolduran bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yarışma, gençlerin manevi değerlerle buluşmasına vesile olacaktır. Aylardır bu yarışmaya hazırlanarak emek veren, gayret gösteren tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyor, hepsine can-ı gönülden başarılar diliyorum. Onların bu yolda attıkları her adım, bizim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Ayrıca, bu manevi atmosferin oluşmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, hayırseverlikleriyle örnek olan kıymetli sponsorlarımıza, STK temsilcilerimize ve bu güzel organizasyonu hazırlayan tüm görevli arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yarışmanın hayırlara vesile olmasını, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da perçinlemesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Program yarışmaların başlamasıyla devam etti. Öğrencilerin maharetlerini sergilediği yarışmada, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı