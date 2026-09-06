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ÖSYM, KPSS Lisans Soru Kitapçığının Yüzde 10'unu Yayımladı

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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait soru kitapçığının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, tamamına 6 Eylül'den itibaren 10 gün boyunca ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), KPSS Lisans Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unun yayımlandığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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