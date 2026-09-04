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KPSS’ye girecekler için nüfus müdürlüklerinde sınav günü mesaisi

KPSS’ye girecekler için nüfus müdürlüklerinde sınav günü mesaisi
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Zonguldak’ta 6 Eylül’de yapılacak 2026-KPSS Lisans oturumu öncesinde kimlik sorunu yaşayan adaylar için Merkez ve Kdz. Ereğli nüfus müdürlükleri sınav sabahı 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Zonguldak'ta 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar için iki nüfus müdürlüğünde sınav günü mesaisi yapılacak.

Kimliğini kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar için Merkez ve Kdz. Ereğli nüfus müdürlükleri 6 Eylül'de 07.00-10.00 arasında hizmet verecek. 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde, T.C. kimlik kartını kaybeden veya kartını yenilemesi gereken adayların işlemleri için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.

Müdürlükler saat 07.00'de hizmet vermeye başlayacak, işlemler saat 10.00'a kadar sürdürülecek. Başvuruda bulunan adaylara, sınavda kullanılabilmesi amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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