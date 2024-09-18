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KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu

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Kamu Personeli Seçme Sınavı için yanlış okula gittiğini ifade eden genç kız, yaşadıklarını çektiği video ile gözyaşları içinde anlattı.

15 Eylül Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sınavına giremeyen genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yanlış okula gittiğini, kapıdaki kontrolden geçtiğini ardından sınıftaki gözetmenin de kontrolünden geçtiğini belirten genç kız, "Kapıda da sınıfta da kontrol edildiğinde fark edilmedi. Sıraya yerleştim, asıl öğrenci geldi. Hemen kendi okuluma gittim, yetiştim fakat içeri almadılar. 2 yılım çöp oldu" dedi.

KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Eğitim Yaşam KPSS KPSS KPSS

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