KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu

15 Eylül Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sınavına giremeyen genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yanlış okula gittiğini, kapıdaki kontrolden geçtiğini ardından sınıftaki gözetmenin de kontrolünden geçtiğini belirten genç kız, "Kapıda da sınıfta da kontrol edildiğinde fark edilmedi. Sıraya yerleştim, asıl öğrenci geldi. Hemen kendi okuluma gittim, yetiştim fakat içeri almadılar. 2 yılım çöp oldu" dedi.