KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu, Ankara'da yapıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler de dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

Kpss'de Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu yapıldı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu, Ankara'da yapıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler de dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu, Ankara'da başladı. Adaylar, sabahın erken saatlerinde 3'üncü oturum için sınav merkezlerine geldi. Güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti. Saat 10.00 itibarıyla sınav merkezlerinin kapısı kapandı. Sınav saat 10.15'te başladı. Aileler ise sınava giren yakınlarını beklemek için sınav merkezlerinin dışına alındı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci bu sınavla son bulacak.