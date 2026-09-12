Haberler

Köyceğiz’deki okullarda Uyum Haftası heyecanı

Köyceğiz’deki okullarda Uyum Haftası heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Haftası heyecanı yaşandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki okullarda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum Haftası heyecanı yaşandı.

Okula Uyum Haftası kapsamında öğrenciler ailelerinin desteğiyle, okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Döğüşbelen İlkokulu Okul Öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ailemle Okul Yolu Programı" ile uyum sürecinin aile katılımıyla desteklenmesi ve çocukların eğitim yolculuklarına güvenle başlamasının önemini vurgulayan Kaymakam Mert Kumcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; tüm öğrencilere başarılı, mutlu ve keyif dolu bir eğitim öğretim yılı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı

CHP'li vekil bakanı öve öve bitiremedi: Emsali görülmemiş
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?

"Şöyle bir konuşma geçmiştir" deyip diyalogları kaleme aldı

Çin medyası Türkiye'nin savunma gücünü manşete taşıdı: Batı'dan almak yerine kendisi üretecek

Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar

Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşıldı
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler