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Korkuteli'nde hafızlığını tamamlayan 5 erkek hafız öğrenciye belgeleri verildi

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Korkuteli'nde hafızlığını tamamlayan 5 erkek hafız öğrenciye belgeleri verildi
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Korkuteli Müftülüğü Merkez Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 5 erkek hafız öğrenci ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri törenle verildi. Müftü Ahmet Karagöz, öğrencileri tebrik ederek belge alanlara eğitim hayatlarında başarı diledi.

Korkuteli Müftülüğü Merkez Erkek Kur'an Kursu'nda, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri düzenlenen programla takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavlarında başarılı olan 5 erkek hafız öğrenci ile Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma ve Hafızlık Yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için Merkez Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda belge ve hediye takdim töreni düzenlendi.

Belge töreninde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle tek tek ilgilenen Müftü Ahmet Karagöz, öğrencileri tebrik ederek, "Sizler de hafızlığınızı tamamlayıp belge sınavında başarılı olduğunuz zaman, bugün bu beş arkadaşınıza yaptığımız gibi sizler için de program düzenleyeceğiz. Sizler bizim manevi sigortamız ve huzur kaynağımızsınız. Her daim emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Gösterdiğiniz gayret ve çabadan dolayı sizleri kutluyor, belge alan öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi

Konuşmaların ardından Müftü Karagöz, Dernek Başkanı Hasan Özokudan ve tüm Kur'an kursu öğreticileri adına Kurs Yöneticisi Ali Sarıca tarafından hafızlara belgeleri ve ödülleri, bölge yarışmasında ve il finalinde dereceye giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi.

Programa hafızlık öğrencileri, ilçe müftüsü, vaizler, kurs yöneticisi ve öğreticileri ile Kur'an Kursları Dernek Başkanı Hasan Özokudan, daire personeli ve hayırseverler iştirak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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