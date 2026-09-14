Konya’da 474 bin 512 öğrenci ve 35 bin 523 öğretmen ders başı yaptı

Konya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde 2 bin 186 okulda, 474 bin 512 öğrenci ve 35 bin 523 öğretmen ders başı yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yeni eğitim öğretim yılşının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Binlerce yıllık kültür ve medeniyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojik gelişmelere hakim nesiller yetiştirmek, doğru ve yerinde bir eğitim hizmeti ile mümkündür. Eğitim hizmetinin sistemli bir şekilde yürütüldüğü yerler olan okullarımız ise yarınlarımızın şekillendiği, aziz milletimizin nice hayal ve hedefinin zihinlerde fidana durduğu mekanlardır. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde ilimizdeki 2 bin 186 okulumuzda, 474 bin 512 öğrencimiz ve 35 bin 523 öğretmenimiz ders başı yapacakladır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve eğitime yepyeni bir ufuk kazandıran 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' de okullarımızın misyonlarını daha da güçlendirmekte; sahip olduğu bilgiyi beceriye dönüştürebilen, milli ve manevi değerlerimizle barışık, okuyan, düşünen ve üreten bir neslin yetişmesine büyük katkılar sunmaktadır. Yeni eğitim yılında 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması çerçevesinde öğrenme süreçlerinde oyun ve etkinliklere daha çok yer verilerek çocuklarımızın sosyal gelişimleri ve kültürel bağları daha da kuvvetlendirilecektir. İnanıyoruz ki 'erdem, değer, eylem' yaklaşımı esas alınarak, sorumluluğu ve aidiyet duygusu yüksek bir şekilde yetişen çocuk ve gençlerimiz, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceklerdir. 31 ilçemizin genelinde, yeni eğitim yılında bin 2 bahçe görevlisi ve 2 bin240 TYP temizlik görevlisi iş başı yapmışlardır. Ayrıca yaz döneminde bakım onarım çalışmaları başta olmak üzere, okullarımızda gerekli olan tüm hazırlıklar tamamlanmış, eğitim ortamları en uygun hale getirilmiştir. Amacımız, öğrencilerimizin daha güvenli ve daha hijyenik okul ortamlarında eğitim almalarına katkı sunmaktır. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, yönetici, öğretmen ve velilerimiz ile aziz milletimizin her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı