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Üniversite yoluna iddialı çıktı: "İlk bine gireceğim"

Üniversite yoluna iddialı çıktı: 'İlk bine gireceğim'
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Kocaeli'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Öğrenciler ilk bine girme ve tıp fakültesi kazanma hedeflerini açıklarken, veliler okul önlerinde heyecanla bekledi.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kocaeli'de sınava giren bir aday ilk bine girmeyi ve tıp fakültesini kazanmayı hedeflediğini belirtirken, bir başka öğrenci ise ilk 10 bin içerisinde yer alacağına inandığını söyledi.

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin bulunduğu okul çevrelerinde hareketlilik yaşandı. Üniversite hayaline ulaşabilmek için aylarca hazırlanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna girmek üzere okulların yolunu tuttu. Görevlilerin yaptığı kontrollerin ardından öğrenciler salonlara alınırken, yakınları ise okul kapılarının önünde beklemeye başladı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yasin Emin Erol, "İlk 10 bine gireceğimi düşünüyorum. İnşallah kazanacağız" derken, arkadaşı Ömer Ay ise, "İlk bine gireceğimi düşünüyorum. Tıp kazanmak istiyorum. Heyecanlıyım" dedi.

Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş

Sınav süresince birçok veli okul çevresinden ayrılmadı. Kimi aileler gölgelik alanlarda oturarak zaman geçirirken, kimileri çocukları için dua etti. Öğrenciler kadar ailelerin de heyecan yaşadığı görüldü. Sınavın sağlıklı ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla okul çevrelerinde gerekli önlemler alındı. Görevliler tarafından sürücülere korna çalmamaları yönünde uyarılar yapılırken, vatandaşlardan da sınav süresince gürültü yapmamaları istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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