Kocaeli'de YKS İlk Oturumu İçin Adaylar Sınava Girdi

Kocaeli'de YKS İlk Oturumu İçin Adaylar Sınava Girdi
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Kocaeli'de 65 bin öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınavlara katıldı. Adaylar, sabahın erken saatlerinde okullarına giderken, velileri okul çevresinde bekleme yaptı.

KOCAELİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) için adaylar sınava girerken, veliler okul çevresinde bekleyişe geçti.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT için adaylar, yakınlarıyla birlikte sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Kentte sınava girecek olan 64 bin 998 öğrenci, sabahın erken saatlerinde sınav giriş belgeleriyle sınava gireceği okullara gitti. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Bir öğrenci, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetişti. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, velililer ise çocuklarını okulun çevresinde bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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