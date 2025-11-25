Haberler

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
İstanbul'daki Halil İnalcık KYK Yurdu'nda kalan bir kız öğrenci, karşı binadaki erkek öğrencilerin odalara lazer tuttuğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

  • Halil İnalcık KYK Kız Yurdunda kalan bir öğrenci, karşılarındaki erkek öğrenci yurdundan odalarına lazer tutulduğunu sosyal medyada paylaştı.
  • Öğrenci, kız ve erkek yurtlarının karşılıklı konumlandırılmasına tepki gösterdi.
  • Paylaşım sosyal medyada gündem oldu ve yurt yerleşim planları eleştirildi.

İstanbul'da bulunan Halil İnalcık KYK Kız Yurdunda kalan bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı mesajla yaşadıkları rahatsızlığı dile getirdi. Genç kız, erkek öğrenci yurdunun tam karşılarına konumlandırılmasına tepki gösterirken, özellikle son günlerde yaşanan lazer olaylarının öğrencileri huzursuz ettiğini belirtti.

"ODALARIMIZA LAZER TUTUP..."

Öğrenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yurtları kim böyle kız-erkek karşılıklı inşa etti? Karşıdan odalarımıza lazer tutup eğlenceli olduklarını sanıyorlar."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğrencinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yurt yerleşim planlarını eleştirdi ve güvenlik ile mahremiyet konusunda daha dikkatli düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.

