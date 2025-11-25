Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

İstanbul'da bulunan Halil İnalcık KYK Kız Yurdunda kalan bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı mesajla yaşadıkları rahatsızlığı dile getirdi. Genç kız, erkek öğrenci yurdunun tam karşılarına konumlandırılmasına tepki gösterirken, özellikle son günlerde yaşanan lazer olaylarının öğrencileri huzursuz ettiğini belirtti.

"ODALARIMIZA LAZER TUTUP..."

Öğrenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yurtları kim böyle kız-erkek karşılıklı inşa etti? Karşıdan odalarımıza lazer tutup eğlenceli olduklarını sanıyorlar."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öğrencinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı yurt yerleşim planlarını eleştirdi ve güvenlik ile mahremiyet konusunda daha dikkatli düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu.