Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Sınıfta izin almadan tahtaya gelen öğrencisine müdahale eden bir öğretmenin paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, tartışma öğretmenin sözlerinden çok kıyafeti üzerinden yürüdü.

"BİR KERE GÖRMEZDEN GELDİK DİYE..."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir öğretmenin, derste izinsiz şekilde tahtaya gelen öğrencisini uyardığı anlar yer aldı. Paylaşımın altına yaptığı açıklamada öğretmen, "Bir kere görmezden geldik diye hep kabul edecek değiliz. (Konunun okulla alakası yok.)" ifadelerini kullandı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar öğretmenin sınıf disiplinini sağlamaya çalıştığını savunurken, bazıları ise öğretmenin davranışını eleştirdi.

TARTIŞMA KIYAFETE EVRİLDİ

Ancak tartışmaların büyük bölümü öğretmenin müdahalesinden ziyade giydiği süper mini kıyafet üzerinden yürütüldü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, öğretmenin kıyafetini tartışma konusu yaparken, bazı kullanıcılar ise konunun kıyafet üzerinden değerlendirilmesini eleştirdi.

