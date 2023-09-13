Kırşehir Belediyesi Maddi İmkânı Kısıtlı Ailelere Kırtasiye Desteği Sağlıyor

Kırşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle maddi imkanı kısıtlı olan ailelerin çocuklarına bu yıl da kırtasiye desteği sağlıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yardım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kırşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle maddi imkanı kısıtlı olan ailelerin çocuklarına bu yıl da kırtasiye desteği sağlıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızda her vatandaşın sosyal destek hizmetlerinden yararlanacağına dair söz vermiştik. Bu sözümüz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamış olması nedeniyle durumu müsait olmayan ailelerimizin öğrencileri için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kırtasiye yardımı yapıyoruz. Amacımız, Kırşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan öğrencilerimize ve ailelerine, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda elimizden geldiğince katkı sağlamaktır. Yardım çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. 2023-2024 eğitim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize bir kez daha başarılar diliyorum."