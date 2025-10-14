Kırsal Kesiktaş'taki Tek Öğretmen ve Öğrencileri

GAZİANTEP'in Nizip ilçesi Kesiktaş Mahallesi'nde tek derslikli okulda kardeş 2 öğrenci ile eğitim sürüyor. Her gün 45 kilometre katedip mahalleye gelen, öğrencilerine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık eden okulun tek öğretmeni Demet Kasırga, "Hem köyün kalkınması hem ülkenin kalkınması hem de köyde bir ışığın sönmemesi anlamına gelir okulun açık olması. Bu hususta görev yaptığım için, rol aldığım için çok mutluyum" dedi.

Nizip'in 211 nüfuslu kırsal Kesiktaş Mahallesi'ndeki okulda geçen yıl eğitim gören 4 öğrenciden 3'ü ya mezun oldu, ya da aileleriyle taşındı. 2'nci sınıf öğrencisi olan Nigar Ece Yılmaz'a bu yıl okula yeni başlayan kardeşi Hatice Yılmaz eşlik etmeye başladı. Birleştirilmiş sınıfta ders gören 2 kardeşe öğretmen Demet Kasırga ders veriyor. Kasırga, kardeşlere hem öğretmenlik hem arkadaşlık yapıyor. Dersleri eğlenceli hale getiren Demet öğretmen, teneffüslerde ise öğrencileriyle oyunlar oynuyor. Her gün yaklaşık 45 kilometre katedip okula gelen Demet Kasırga, ilk iş olarak okulu temizlediğini, ardından da sınıfındaki hazırlıkları tamamlayıp öğrencilerini beklediğini söyledi.

13 yıllık sınıf öğretmeni Demet Kasırga, 3 yıldır görev yaptığı Kesiktaş İlkokulu'nda her zaman öğrenci sayısının az olduğunu söyleyerek, "Köye ilk geldiğimde 2 yıl önce de öğrenci sayımız azdı ama bu sene öğrenci sayımız 2'ye düştü. Bunun sebebi ise köyden kente göç yaşanıyor. Okulun açık olması çok önemli. Hem köyün kalkınması hem ülkenin kalkınması hem de köyde bir ışığın sönmemesi anlamına gelir okulun açık olması. Bu hususta görev yaptığım için, rol aldığım için çok mutluyum. Okulumuzda benden başka görevli kimse yok. Hizmetlimiz yok, başka çalışan öğretmen arkadaş yok öğrenci sayımızdan dolayı. Okulun her şeyi benim. Çocuklar için de benim için de farklı bir deneyim. Birleştirilmiş sınıfta eğitim devam ediyor. Hem birinci sınıf hem ikinci sınıf öğrencim var. İkisi de kardeş zaten. Bire bir çalışmak durumunda kalıyorum. Öğrenci sayımız az olduğu için öğrencilerime uzun zamanlar ayırıyorum. Bu çocuklar için de bire bir öğrenme fırsatı sunuyor. Gelişimlerini gözlemlemek için de çok zamanım oluyor. Serbest zamanları, teneffüsleri de birlikte geçiriyoruz. Çocukların evleri okula çok yakın, öğle aralarında eve gidip, tekrar okula geliyorlar ve çıkış saatine kadar birlikte zaman geçiriyoruz öğrencilerimle" diye konuştu.

'OKULUMUZU ÇOK SEVİYORUZ'

Aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Nigar Ece ve Hatice Yılmaz kardeşler ise okullarını ve öğretmenlerini çok sevdiklerini söyledi. Kardeşler, her gün yeni yeni şeyler öğrendiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti.