Sürücü Kursiyerlerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince sürücü kursu kursiyerlerine yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Trafik Şube Müdürlüğü personeli eğitimde kursiyerlere trafik güvenliği ve trafik öncelikleri, seyir halinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile trafik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca, trafik uygulamaları sırasında karşılaşılabilecek durumlar hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alındı, trafikte güvenli sürüşün önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı