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Kilis'te LGS heyecanı: 2 bin 186 öğrenci ter döktü

Kilis'te LGS heyecanı: 2 bin 186 öğrenci ter döktü
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Kilis'te LGS kapsamındaki merkezi sınava 2 bin 186 öğrenci katıldı. Sınav çıkışında bir veli kızını çiçekle karşılarken, öğrenciler sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti.

Kilis'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 2 bin 186 öğrenci katıldı. Bir veli ise sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı.

Kent genelinde 12 okulda, 128 salonda gerçekleştirilen sınav sabah saat 09.30'da başladı. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Sınır kenti Kilis'te de sınav heyecanı yaşanırken, veliler çocuklarını okul kapılarında bekledi.

Sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı

Bazı aileler sınav süresince dua ederken, bir veli ise sınav çıkışında kızını çiçekle karşıladı. Sınavın ardından duygularını paylaşan öğrenciler, genel olarak sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti. Öğrenciler, sınav sırasında heyecan yaşadıklarını ifade ederken, hedefledikleri okulları kazanabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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