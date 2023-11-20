Keşan Lisesi Mezunlar Buluşması Düzenlendi

Keşan Lisesi'nin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlar buluşması programı düzenlendi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların yapıldığı etkinlikte, geçmiş yıllardaki hatıralar canlandırıldı ve mezunlar bir araya geldi.

Keşan Lisesinin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlar buluşması programı düzenlendi.

Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vefat eden öğretmen ve öğrenciler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, mezunlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise geçmiş yıllardaki hatıraları canlandırdıklarını dile getirdi.

Güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirten Helvacıoğlu, "Heyecanımız bitmesin. Lisemizle ve birbirimizle bağımız daha güçlü şekilde sürsün. 55. yılımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Keşan Lisesi Müdürü Tezcan Konuşmaz da katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Edirne'de ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler zırhlı araç ile diğer hizmet araç ve motosikletlere binere güzel zaman geçirdi. Köpek eğitim alanında öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan Jandarma Köpek Timlerinin gösterisini izledi.