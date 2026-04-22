Kaymakamlık koltuğu çocuklara emanet edildi

Kemaliye Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.

Etkinlik kapsamında Kaymakamlık makamı, 4. sınıf öğrencileri Yağmur Naz Bıyık ve Rüzgar Çobanoğlu'na temsili olarak teslim edildi.

Programda öğrenciler kısa süreliğine idareyi devralarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Çocukların heyecanı ve hayalleri, geleceğe dair umut mesajı olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında emeği geçen tüm kahramanların rahmet ve minnetle anıldığı belirtildi.

Kemaliye Kaymakamlığı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ERZİNCAN

